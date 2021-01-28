Пекин, , 19:32 — REGNUM Синьхуа 28 января сообщает о подробностях интервью посла Белоруссии в КНР Юрия Сенько газете «СБ. Беларусь сегодня», посвященной телефонному разговору лидеров двух стран — Си Цзиньпина и Александра Лукашенко, приуроченному к 29-й годовщине установления между Пекином и Минском дипломатических отношений.

Подчеркнув добрый характер сложившихся двусторонних отношений, белорусский дипломат отметил, что обе столицы «серьезно нацелены на интенсификацию сотрудничества, для чего у них имеется все необходимое, включая политическую волю глав государств». Китай и Белоруссия сохранили положительную динамику и хорошие темпы роста в торгово-экономических отношениях, в рамках которой решается вопрос о выходе белорусских предприятий на китайские площадки электронной торговли. Лидеры двух стран, по словам посла, обсудили дальнейшее развитие минского индустриального парка «Великий камень», а также наработки по созданию единого бренда Белоруссии в КНР. Белоруссия провела сертификацию изготовленной в Китае вакцины от коронавируса и готова ее покупать.

В целом стороны высказались за дальнейшее повышение уровня стратегического партнерства и «железного братства» Пекина и Минска.