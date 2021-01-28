Минск, , 19:29 — REGNUM «Россия и люди в России должны также понимать: Россию снова хотят вернуть в середину 90-х годов, когда в правительстве, ФСБ, администрации президента сидели советники из Соединенных Штатов Америки и НАТО и советовали, что делать с оружием, ядерным оружием и так далее и тому подобное. Я это знаю не понаслышке. Я работал тогда с руководством России и видел, что происходит. С приходом Путина эти же чекисты и прочие, которых сегодня долбают в России (эфэсбэшники и милиция), они страну утихомирили», — заявил 28 января в Минске Александр Лукашенко.

В ходе совещания с силовиками и чиновниками «по вопросам совершенствования законодательства» он, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, прокомментировал нашумевший фильм российского оппозиционера Алексея Навального и сообщил: «Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений».

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«Россия, неподвластная, как модно говорить в народе, вашингтонскому обкому и другим евросоюзам — такая Россия в мире никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. И это — сегодняшняя цель действий из-за рубежа, начиная с Соединенных Штатов Америки. У себя они не видят и творят беспредел похлеще, чем в России и Белоруссии. Вот этого бревна в глазу они не видят. А у нас с Россией они увидели», — сделал вывод Лукашенко.

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«Никто Путину не простит, что он объединил Россию, — добавил Лукашенко. — Никто ему не простит, что он остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов. Я знаю, что он к этому готов, он опытный человек. И нечего здесь оправдываться. Люди во всем разберутся сами».