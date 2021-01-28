Луганск, , 19:16 — REGNUM О ранении одного из украинских военнослужащих во время учебных стрельб сообщает 28 января ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, ранение получил военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады солдат Дзюбенко. Это произошло на занятиях по огневой подготовке, проводимых ВСУ накануне, 27 января.

По данным ЛНР, ранение произошло из-за несоблюдения мер безопасности и отсутствия на учебном мероприятии руководителя стрельб. Бригадный командир подполковник Павел Федосенко, как отмечают в Народной милиции, не доложил о случившемся в генштаб Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ЛНР, из-за равнодушия украинских командиров двое служащих ВСУ получили обморожение конечностей.

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