Минск, , 19:14 — REGNUM Александр Лукашенко провёл 28 января в президентском дворце совещание «по вопросам совершенствования законодательства». В ходе мероприятия, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он «ответил на упреки беглых оппозиционеров по поводу проведения предстоящего Всебелорусского народного собрания».

«Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую», — заявил Лукашенко.

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Комментируя проблему политзаключённых, коих в Белоруссии уже более двухсот, руководитель постсоветской республики распорядился прекратить обсуждение этой темы и заявил: «Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: «Когда нас отпустят?» Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с… Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов (главарей) была — денег жалко».

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«Поэтому не надо строить иллюзии: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия», — сказал Лукашенко.

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