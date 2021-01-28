Анкара, 28 января 2021, 19:02 — REGNUM Спецслужбы Турции задержали четырёх человек, обвиняемых в передаче иностранцам секретной информации о военно-морских силах страны, сообщает 28 января информагентство Anadolu.
Задержаны трое военнослужащих и один гражданский. лицо Задержание стало результатом расследования, ведущегося генеральной прокуратурой Анкары.
Задержанные подозреваются в утечке «ключевой секретной информации о вертолёте, корабле и системах вооружения ВМС Турции».
Среди задержанных два недавно вышедших в отставку офицера и сержант.
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