Москва, 28 января 2021, 19:01 — REGNUM Встреча в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и вице-премьера Правительства национального согласия Ливии Ахмеда Майтыга состоится завтра, 29 января, сообщила 28 января журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, находящееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии возглавляет Фаиз Сарадж. Другим полюсом ливийской псевдогосударственности является Торбук, где находится палата представителей Ливии, поддерживаемая Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром.
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