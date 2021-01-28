Минск, , 19:00 — REGNUM «Говорят, Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи, и не только в плане силового компонента», — заявил 28 января Александр Лукашенко в ходе совещания с силовиками и чиновниками «по вопросам совершенствования законодательства».

«Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов, — сказал он. — Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу. Причины я много раз излагал. Могу их повторить еще раз. Самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее».

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«Есть несогласные, носители так называемого своего мнения. И это нормально. Другое мнение у нас было всегда. Слушайте, ничего нового, за исключением длительности этого периода, не произошло. Это было всегда. После того как я стал президентом и сломал этот националистический, нацменовский, фашистский курс, который проводили они до этого. И сразу же — поджоги автомобилей, переворачивали автомобили. Трезубцы из Украины, из Польши. Определенные бчб-шные флаги и так далее и тому подобное. Все это мы проходили. Единственное, пандемия наложила определенный отпечаток: все то же самое, только более длительно происходило», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. Говоря о длящихся с августа белорусских протестных выступлениях, Лукашенко рассказал об их участниках: «Выброшенные из России, Польши, Литвы, Украины, других стран, наши, отъехавшие на заработки люди. Они места себе не нашли здесь. Плюс те, кто через границу возил в Брестской и Гродненской областях и из Минска. Кто тряпки, кто топоры, но в основном топливо. Продавали, перепродавали. Пандемия перекрыла границы. Не я их перекрывал тогда, пандемия перекрыла. Другой работы они делать не умеют».

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