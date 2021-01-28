Москва, , 18:44 — REGNUM Отсутствие в странах Запада реакции на антикарантинные протесты в Нидерландах — пример поразительного лицемерия, заявила 28 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в то же время несакционированные акции и беспорядки в России западные страны расценивают как «подавление мирных протестов». Аналогичные события у себя считаются вопросом «национальной безопасности».

«У меня вопрос — а почему коллеги по западным блокам — по НАТО, по ЕС — друг друга не осуждают? Почему нет ни одного заявления «семёрки» с хоть какой-либо реакцией на ситуацию в Нидерландах, Германии, Франции… Они себя никогда не то что не осуждают, они даже не комментируют», — отметила Мария Захарова.

По её словам, это демонстрация «поразительного лицемерия».

«Жестокими разгоны незаконных демонстраций считаются только, видимо, к востоку от Евросоюза», — добавила Мария Захарова.

При этом представитель МИД России предложила западным партнёрам, «переживающим за демократию в России», заниматься собственными проблемами.

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