Ереван, , 18:31 — REGNUM О задержании более 20 человек в ходе акции протеста в Ереване сообщает 28 января городская полиция.

К настоящему моменту митинг с попыткой штурма здания армянского правительства завершился. Мероприятие затянулось на три с лишним часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция проводилась с целью добиться отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна в связи с провалом его политики по Нагорному Карабаху.

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