Париж, , 18:32 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в ходе пресс-конференции, что ситуация с пандемией коронавируса в стране пока не улучшается. Об этом в четверг, 28 января, сообщает France Info.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

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"Несмотря на все наши усилия, различные варианты коронавируса активно распространяются по Франции… Новыми вариантами COVID-19 ежедневно заражаются около 2000 человек», — заявил Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 января официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что правительство рассматривает вариант продления школьных и университетских каникул, чтобы не вводить очередной, третий, карантин на территории страны.

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