Киев, , 18:29 — REGNUM В украинской делегации в ПАСЕ не считают результаты зимней сессии Ассамблеи своим поражением, несмотря на ратификацию полномочий российской делегации.

Об этом сегодня, 28 января, заявила председатель постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Мария Мезенцева в интервью государственному информагентству «Укринформ».

Мезенцева отметила — то, что сегодня Россия получила подтверждение полномочий в ПАСЕ, это «совершенно не означает признание того, что Крым является российской территорией». По ее мнению, это чрезвычайно «принципиальная правка».

Также депутат Рады выразила уверенность, что ПАСЕ обязательно вернется к пересмотру полномочий России. По ее информации, это случится уже на летней сессии в июне, когда будет готов отчет по результатам мониторинга состояния прав человека в России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме, несмотря на обжалование их по инициативе депутатов Рады.

Стоит отметить, что обжалование даже в Киеве многими воспринимается скептически — в частности, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин констатирует нарастающее непонимание со стороны европейцев упорных демаршей украинской делегации.