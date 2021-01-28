Киев, , 18:23 — REGNUM Эсминец американских ВМС Porter движется по проливам к Чёрному морю для участия в «действиях по поддержанию морской безопасности в регионе», сообщило 28 января посольство Штатов в Киеве на странице в Twitter.

Американский эсминец Porter (сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser

Американское диппредставительство отметило, что корабли и самолёты США «регулярно работают в Чёрном море в поддержку союзников и партнёров по НАТО».

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1354672810032041984

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января Минобороны РФ проинформировало, что американский эсминец Donald Cook зашёл в акваторию Чёрного моря.

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