Киев, , 18:17 — REGNUM Первый всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году, сообщил 28 января первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Первый вице-спикер подчеркнул, что организовать первый референдум можно будет уже после подписания законопроекта президентом Украины Владимиром Зеленским. «Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной рады», — уточнил Стефанчук.

Интересно, что ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что первый всенародный референдум на Украине по новому закону состоится не ранее 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе, 26 января, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум.