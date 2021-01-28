Ереван, , 18:08 — REGNUM Штурмом на здание правительства Армении пошли участники митинга по отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна. Видео с места событий опубликована на сайте You-Tube.

Отметим, что штурм правительственного здания не удался, поскольку полиция встала в несколько рядов. Между силовиками и протестующими происходят стычки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митингующие в Ереване обвинили Пашиняна в госизмене в связи со сдачей им Нагорного Карабаха. Они потребовали отправить его в отставку и судить.

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