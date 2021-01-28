Киев, , 18:07 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 28 января, приняла законопроект о создании новой структуры — Бюро экономической безопасности.

За это решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ принят во втором чтении и в целом.

Предполагается, что бюро будет осуществлять меры по предотвращению, выявлению, прекращению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Согласно тексту документа, глава бюро должен быть отобран на открытом конкурсе, а потом назначен на должность правительством по представлению премьера.

Создание Бюро экономической безопасности Украины пересекается с законопроектом о реформе СБУ, который Рада приняла сегодня же. В частности, предусмотрена ликвидация подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.