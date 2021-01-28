Москва, , 18:00 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получила ответ компании TikTok относительно неблокировки призывов к участию в несанкционированных митингах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», — сказал Пискарёв.

Все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудитории, соблюдали законодательство Российской Федерации, отметил парламентарий.

«Соцсети и видеохостинги всё активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях, и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», — сказал глава комиссии.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТИКТОК РУС» Сергея Соколова.

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