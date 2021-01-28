Киев, , 17:52 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что он категорический противник утверждений, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе зашли в тупик.

Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время», материал опубликован сегодня, 28 января.

Издание предположило, что о тупике свидетельствуют слишком краткие комментарии сторон по итогам последних переговоров советников глав стран «нормандского формата», которые состоялись в Берлине 12 января.

«Сам факт того, что эти переговоры происходят и все съезжаются в Берлин, говорит о том, что они продолжаются. Сейчас обсуждались так называемые кластеры, предложенные французской и немецкой сторонами, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта», — отметил Ермак.

По его словам, видение Украины процесса урегулирования поддерживают партнеры и «это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей Российской Федерации». Но говорить о тупике невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия, заявил Ермак.

«Я много раз говорил, что для нас важна жизнь каждого гражданина Украины. И даже ради спасения одной жизни важно вести переговоры», — сказал представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 27 января состоялась очередная встреча советников лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции. Соглансо официальной информации, в ходе встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира в Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации.