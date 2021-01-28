Киев, , 17:39 — REGNUM Верховная рада сегодня, 28 января, одобрила за основу закон о кардинальной реформе Службы безопасности Украины.

За такое решение проголосовали 285 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект о реформе спецслужбы внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Документ предусматривает достаточно радикальное реформирование — в частности, предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, ограничение правоохранительной функции, поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников.

Сам президент заявил, что приветствует принятие Радой документа в первом чтении, поскольку это приближает Украину к европейскому сообществу.

«Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине», — отметил Зеленский.

ИА REGNUM отмечает, что принятие законопроекта совпало с беспрецедентным скандалом в СБУ — накануне бывшему первому заместителю главы ведомства Дмитрию Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства нынешнего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.