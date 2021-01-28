Анкара, , 17:32 — REGNUM Ожиданиями, что Турция проявит благоразумие и перестанет покупать вооружения в России, поделился британский посол в Анкаре Доминик Чилкотт с Hurriyet Daily News.

Чилкотт «Наша позиция довольна ясна, и она заключается в том, что мы надеемся, что в будущем Турция будет удовлетворять свои потребности в оборонной промышленности с помощью союзников по НАТО, а не России».

Британский дипломат пояснил, что Лондон «привержен участию» в проекте создания Турцией боевого самолёта TF-X (Turkish Fighter Experimental). Он добавил, что от Анкары требуется отказ от импорта вооружений у Москвы, ведь Турция — член НАТО.

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Напомним, TF-X — это проект турецкого истребителя пятого поколения. Самолёт разрабатывается с 2011 года. Он должен заменить американские многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения F-16.

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