Анкара, 28 января 2021, 17:32 — REGNUM Ожиданиями, что Турция проявит благоразумие и перестанет покупать вооружения в России, поделился британский посол в Анкаре Доминик Чилкотт с Hurriyet Daily News.
Британский дипломат пояснил, что Лондон «привержен участию» в проекте создания Турцией боевого самолёта TF-X (Turkish Fighter Experimental). Он добавил, что от Анкары требуется отказ от импорта вооружений у Москвы, ведь Турция — член НАТО.
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Напомним, TF-X — это проект турецкого истребителя пятого поколения. Самолёт разрабатывается с 2011 года. Он должен заменить американские многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения F-16.
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