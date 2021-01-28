Киев, , 17:31 — REGNUM Все попытки испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Новое время».

Комментарий Ермака изданию опубликован сегодня, 28 января.

Чиновник считает, что попытки «многих сил» — как внутри страны, так и извне — испортить отношения Украины с США провалились и двухпартийная поддержка со стороны США осталась в силе. Между тем, Ермак не конкретизировал, о каких «многих силах» идет речь.

«Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства… По поручению президента Владимира Зеленского госорганы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности», — отметил глава офиса украинского президента.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января министерство финансов США ввело дополнительные санкции против семерых физических лиц, граждан Украины, и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния». Среди тех, кто попал под санкции — народный депутат парламента нынешнего созыва от «Слуги народа» Александр Дубинский.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина точно не будет главным внешнеполитическим приоритетом новой администрации в США, а новый президент Джо Байден «не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что еще сделать для Украины». При этом дипломат уверен, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык.