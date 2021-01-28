Киев, , 17:17 — REGNUM В определенных вопросах, касающихся России, нынешний президент Украины Владимир Зеленский смог превзойти своего учителя в вопросах русофобии и радикализма — Петра Порошенко.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью Politique Internationale — одному из наиболее авторитетных французских политических изданий. Фрагменты интервью приводит 28 января пресс-служба политической силы.

Согласно источнику, в ходе интервью у Медведчука спросили, что можно ответить тем, кто считает или считал Зеленского украинцем, который слишком миролюбив по отношению к России времен президентства Владимира Путина.

«Я не знаю, о каком миролюбии идет речь. Могу сказать только одно, что в определенных вопросах, например, той же санкционной политики, которая затронула даже учреждения культуры и образования России, Зеленский смог превзойти своего учителя в вопросах русофобии и радикализма — Петра Порошенко», — заявил лидер оппозиционной партии.

Виктор Медведчук напомнил также, что в однои из интервью Зеленский заявил, что из общего между Украиной и Россией в настоящий момент осталась лишь граница.

«Я ему ответил: «Не знаю, о чем «долго думал"‎ господин Зеленский для того, чтобы прийти к такому «уникальному» умозаключению, но я уверен и готов это доказать, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык, на котором разговаривает больше половины граждан Украины; общими являются миллионы родственников, проживающих в наших странах; общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной войне», — перечислил Медведчук.

Политик, являющийся второй по величине фракции в нынешней Раде, объяснил, почему не считает возможным общение с Владимиром Зеленским на профессиональные темы.

«Если господин Зеленский не знает об этом (что общего у Украины и России, кроме границы), не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Порошенко, могу сказать одно — мне очень жаль. Жаль украинцев… Многим будет обидно, когда выяснится, что они поменяли шило на мыло, когда голосовали за него. Поэтому я понял, что с ним говорить на профессиональные темы, такие как ситуация в стране или управление государством, не представляется возможным», — резюмировал председатель политсовета ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее политик заявлял, что дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины.

«Присоединение Украины к ВТО, подписание Соглашения об ассоциации в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, выход Украины из ряда соглашений в рамках СНГ — все это привело к колоссальным экспортным потерям и деиндустриализации страны», — отметил народный депутат Украины.

Также Виктор Медведчук не раз заявлял, что историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов (Украины и России) — приведут к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть в Киеве.