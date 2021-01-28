Амстердам, , 17:00 — REGNUM Более 50 человек задержаны в Нидерландах 27 января за подстрекательство к массовым беспорядкам и акциям неповиновения, сообщает 28 января национальная полиция королевства.

«В среду был произведен 51 арест, большая часть за подстрекательство к беспорядкам через интернет», — указано в сообщении полиции.

Задержания были проведены в Гааге, Амстердаме, Роттердаме и Гронингене. Первые задержанные уже приговорены к тюремным срокам или исправительным работам.

При этом шеф полиции Виллем Вулдерс отметил, что число постов в соцсетях с призывами к насилию и беспорядкам не уменьшается и полиция будет на них реагировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах проходят массовые акции протеста против ужесточения ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа.