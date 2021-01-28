Луганск, , 16:45 — REGNUM Пять десятков противотанковых мин ТМ-62 установили ВСУ на окраине населённого пункта Попасная (Луганская область, Украина), сообщили 28 января в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

По данным ЛНР, окраины города, в котором проживают мирные жители, заминировали боевики 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они, установив мины, поставили под угрозу безопасность гражданского населения.

Напомним, за первый осенний месяц минувшего года, по данным ЛНР, свыше двух десятков служащих ВСУ подорвались на своих минах. Кроме того, подорвались на минах ВСУ за этот период 12 мирных жителей Донбасса.

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