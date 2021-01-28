Москва, , 16:44 — REGNUM Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила высказывания представителя украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, оскорбившего президента РФ.

«Как же старался и радовался депутат Алексей Гончаренко каждому оскорблению в адрес российской делегации в ПАСЕ. Словно самоудовлетворялся своими высказываниями на разных языках и даже пофантазировал с шестом в российском дворце», — отметил Поклонская в соцсетях.

Политическая мудрость, дипломатия и выдержка членов российской делегации взяла верх над бескультурьем и хамством со стороны представителей украинской власти, отметила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российская делегация в ПАСЕ пожаловалась в комиссию по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам на оскорбления члена делегации Украины Александра Гончаренко в адрес парламентариев и президента РФ Владимира Путина. За подобное нарушение парламентарий может быть лишен права выступать, лишен права вносить поправки, быть докладчиком и так далее.

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