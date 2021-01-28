Киев, , 16:41 — REGNUM Фракция бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала в Верховной раде Украины ввести законодательный запрет на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила 28 января депутат фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Мы требуем законодательно запретить закупку вакцины страны-агрессора, тем более она не прошла испытаний и не поддержана ВОЗ. Будем подавать такие правки ко второму чтению. Но, какой бы не приняла закон Верховная рада, шансы на быструю и широкую вакцинацию украинцев остаются призрачными», — написала Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал вакцину от коронавируса «Спутник V» «гибридным оружием» России.

Напомним, вакцин собственной разработки Украина не имеет, а зарубежные поставки подобных препаратов не согласованы.

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