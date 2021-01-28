Ереван, , 16:29 — REGNUM В сдаче Нагорного Карабаха обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна участники митинга в центре Еревана, передаёт 28 января Sputnik.

Один из организаторов акции, армянский режиссёр Аршак Закарян, заявил, что в Карабахе произошла государственная измена. Виновник должен быть наказан, считает оппозиция.

Закарян «Право народа — восстать против этих властей, реализовать своё конституционное право».

Добавим, что в акции протеста в Ереване участвует несколько сот человек. Митингующие требуют отставки Пашиняна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция регулярно проводит акции протеста с требованием отставки Пашиняна — начиная с 10 ноября 2020 года, когда вступила в силу договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которой Азербайджану отходят спорные территории.

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