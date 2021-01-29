Москва, , 03:32 — REGNUM Решение Федеральной службы безопасности России (ФСБ) обнародовать материалы приговора, вынесенного ровно 75 лет назад военным трибуналом Киевского военного округа нацистам, ответственным за геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 28 января в социальной сети Facebook.

«На очереди процесс над фашистским режимом Украины. Це добре», — написал Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные материалы оказались актуальны как никогда. Граждане уверены, что существующая политическая верхушка Украины повторит судьбу гитлеровских приспешников.

«Такая же судьба ждём и нынешних бандеровцев и прочих укро-фашистов», — считает Andy B.

Часть комментаторов считает, что материалы дела необходимо показывать всем, кто сомневается в том, что сторонники нацистской Германии не имели отношения к зверским преступлениям.

«Тыкать носом в это всех любителей и почитателей бандерошухевичей», — пишет Арина Д.

Некоторые граждане считают, что реабилитация нацистских преступников на территории Украины и в других странах происходит потому, что в своё время многие участники тех событий избежали кары за содеянное.

«В своё время пожалели выползней, не добили тварей в схронах», — поделился мнением Владимир В.

Напомним, 28 января ФСБ России обнародовала материалы приговора, вынесенного ровно 75 лет назад военным трибуналом Киевского военного округа нацистам, ответственным за геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны.