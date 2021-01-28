Элиста, , 16:23 — REGNUM В Калмыкии покинул свой пост главный врач республиканского детского медицинского центра имени Валентины Манджиевой Руслан Каюков. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

«Освободить Каюкова Руслана Алексеевича от занимаемой должности по инициативе работника (по собственному желанию)», — указано в документе.

На сайте медцентра уточняется, что в течение восьми лет (2002−2010 гг.) Руслан Каюков трудился в должности врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. В декабре 2010 года он возглавил республиканскую детскую больницу, в 2015 году встал у руля республиканского детского медцентра, реорганизованного путём слияния республиканской детской больницы и детской поликлиники.