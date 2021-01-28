Варшава, , 16:17 — REGNUM С 1 февраля в Польше будет снят запрет на работу непродуктовых магазинов и павильонов. Однако они будут должны обеспечить соблюдение санитарных норм — масочного режима для продавцов и всех посетителей, а также дистанцию между людьми. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

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«В настоящее время ситуация в Польше, похоже, стабилизируется, поэтому с 1 февраля мы позволим возобновить работу непродуктовым магазинам и павильонам. Но следует обратить внимание на два риска — международная ситуация и новые мутации коронавируса», — отметил министр.

Недзельский добавил, что решение снять ограничения с 1 февраля является во многом «экспериментальным», поэтому оно будет действовать лишь до 14 февраля.

«После 14 февраля мы посмотрим, как будет развиваться ситуация — не приведет ли это к увеличению заражений, не будут ли распространяться новые штаммы вируса», — заключил он.