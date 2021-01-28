Будапешт, , 16:15 — REGNUM Будапешт готов углубить сотрудничество с администрацией президент США Джо Байдена, однако только в том случае, если «Вашингтон будет проявлять больше уважения к Венгрии». Об этом 28 января заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Euronews.

«Мы открыты для углубления отношений с США, основанных на взаимном уважении», — сообщил Сийярто. При этом, глава венгерской дипломатии напомнил, что Байден раскритиковал Венгрию во время избирательной кампании. Это, по мнению Сийярто, демонстрирует неуважение и отсутствие доверия.

Вместе с тем, министр выразил абсолютную уверенность, что новый президент захочет углублять сотрудничество с Центральной Европой и вряд ли продолжит так резко критиковать Будапешт.

Дипломат также подчеркнул, что венгерско-американские отношения были на самом высоком в истории уровне во время правления предыдущей администрации в Вашингтоне. Это, по его мнению, стало результатом хороших личных контактов между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Надеемся, что уровень политических отношений останется таким же высоким», — заключил Сийярто.