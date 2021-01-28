Ереван, , 16:12 — REGNUM Союзнические отношения с Россией Армения будет развивать. Москва — главный партнёр в области безопасности для Еревана, сообщили 28 января в пресс-службе армянского правительства.

Об этом заявил сегодня, 28 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с военнослужащими республики по случаю Дня армии,

Пашинян «Мы должны продолжать развивать наши союзнические отношения с нашим главным партнёром в области безопасности — Россией».

Лидер Армении добавил, что отношения с Москвой Ереван будет развивать в рамках ОДКБ — Организации Договора о коллективной безопасности. Также он пообещал обеспечивать безопасность Армении и народа «с помощью международных механизмов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война, начавшаяся 27 сентября 2020 г. в Нагорном Карабахе, была завершена благодаря усилиям России: глав Армении и Азербайджана удалось усадить за стол переговоров, в итоге они подписали заявление о прекращении огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обсудил с коллегой из Армении выполнение договорённостей по Карабаху