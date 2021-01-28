Джакарта, , 16:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Китая в Джакарте из-за введения Пекином нового закона, сообщает Sindonews.

Согласно новому закону, береговой охране Китая разрешено стрелять в иностранные корабли, заходящие в Южно-Китайское море.

Представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что дважды вызывал посла Китая в Индонезии по этому вопросу.

МИД Индонезии напомнил Китаю, новый закон не может применяться в индонезийской морской зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон позволяет сотрудникам береговой охраны Китая без предупреждения открывать огонь по иностранным судам. Закон также позволяет береговой охране уничтожать здания, принадлежащие другим странам, построенные на рифах в спорных зонах.

Подробнее в материале: Береговой охране Китая дали право стрелять по иностранным кораблям