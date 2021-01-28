Москва, , 16:22 — REGNUM Пресс-релиз прокуратуры Москвы, в котором ведомство предупредило о том, что распространение информации с призывами участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках «создаёт угрозу нарушения общественного порядка» и безопасности, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 января в социальной сети Facebook.

«Есть тип людей — «профессиональные протестующие по глубоко идейным соображениям», этим всё равно против чего или кого протестовать, склад характера и психики таков. Такие против снега зимой способны протестовать, и против жары летом», — поделилась Алёна М.

Многие пользователи призвали организаторов незаконных протестов в следующий раз выводить в первую очередь своих детей, а не прятаться за спинами чужих.

«В таком случае все эти подстрекатели пусть выводят свои семьи на первый фланг. Своих детей, родителей и сами. Ах, ах, они не могут. Учебный процесс прервать своим детям, которые все учатся за границей», — написала Лариса С.

Ряд граждан уверен, что за нелегальными акциями стоят личности, работающие за счёт американских денег. Люди уверены, что сами они никогда не полезут на рожон, а будут использовать неокрепшее сознание детей.

«Мало крикунов-блогеров с поникшими и трясущимися головами теперь ждут приговора. Думали, что это игрушки. Их мозгами руководят те, кто деньги соровские гребут», — считает Нина М.

Некоторые комментаторы не понимают, почему протестующие не могут сделать всё по уму, пойти и зарегистрировать официальной свой протест. Тогда, уверены, между властью и недовольными сможет наладиться конструктивный диалог.

«А где лидеры протестов? Пусть идут и согласовывают, где и когда можно провести акцию. Или они опять спровоцируют молодёжь, а сами спрячутся за их спинами?», — пишет Лариса Т.

Напомним, 28 января прокуратура Москвы опубликовала пресс-релиз, в котором ведомство предупредило о том, что распространение информации с призывами участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках «создаёт угрозу нарушения общественного порядка» и безопасности.