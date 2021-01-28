Москва, , 16:00 — REGNUM Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не является достаточным шагом для укрепления глобальной безопасности, заявил 28 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«(Продление ДСНВ) абсолютно необходимый, но недостаточный шаг для того, чтобы можно было сказать о реальном укреплении глобальной безопасности и снижении соответствующих рисков», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

Замглавы МИД России уточнил, что необходима систематическая работа по этому направлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили готовность продлить ДСНВ.

Накануне, 27 января, в МИД России состоялась церемония обмена нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Читайте также: Россия и США обменялись нотами о продлении ДСНВ — Рябков