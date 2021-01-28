Тбилиси, 28 января 2021, 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, прибыв 28 января в Тбилиси, из-за того, что его коллега из Грузии Давид Залкалиани заразился коронавирусом, смог пообщаться с ним только по телефону. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.
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По данным иранского ведомства, главы МИД двух стран обсудили ситуацию в регионе. Также сообщается, что Зариф очно встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахарией и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.
Напомним, глава МИД Ирана прибыл в Грузию 28 января в рамках рабочего визита. Ранее он провел официальные встречи в России, Турции, Азербайджане и Армении.
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