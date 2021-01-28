Нур-Султан, 28 января 2021, 15:58 — REGNUM Новый казахский алфавит на основе латиницы представила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова и директор института языкознания Анар Фазылжанова, сообщили в пресс-службе правительства республики.
28 января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел заседание комиссии по переводу алфавита на латинскую графику. Новый алфавит состоит из 31 символа и охватывает все 28 звуков казахского языка.
Специфические звуки казахского языка обозначены специальными диакритическими символами: ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş).
Отмечается, что поэтапный переход на новый алфавит запланирован с 2023 года по 2031 год. Мамин поручил провести разъяснительную работу среди населения.
«Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка», — сказал премьер-министр.
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