Киев, , 15:56 — REGNUM Все важные кадровые назначения на Украине реализуются только тогда, когда есть теневые договорённости между представителями крупного бизнеса, заявила 28 января политолог Олеся Яхно, комментируя провал голосования в Раде за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером страны.

Эксперт считает голосования по кандидатуре Витренко «очень показательными» для Украины и напоминает, что первый раз, 17 декабря 2020 года, кандидатура экс-диретокра «Нафтогаза» набрала 186 голосов, сегодня на повторном голосовании — 204 голоса при 226 необходимых.

«Если посмотреть на пофракционнее голосование, точнее, на голосования двух депутатских групп и внефракционных депутатов, то можно увидеть — вначале был крен в сторону Коломойского (но без Ахметова), а затем был крен в сторону Ахметова (но уже с отдалением от Коломойского)… Когда есть теневые договорённости между представителями крупного бизнеса, тогда и политически союзы фактически оформляют эти договорённости», — отмечает Яхно.

Также она задается риторическим вопросом, есть ли вообще сейчас в монобольшинстве голоса под инициативы президента Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня парламент Украины во второй раз не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз»Юрия Витренкона должность вице-премьер-министра, министра энергетики Украины. При этом за несколько часов до голосования в заде профильный комитет Рады практически единогласно поддержал назначение Витренко —за его кандидатуру высказались 14 депутатов комитета из 18.

Эксперты отмечают, что результат голосования стал чувствительным ударом по президенту Зеленскому, поскольку ранее в его офисе и окружении не раз давали понять, что голоса для назначения Витренко есть.