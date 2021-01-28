Москва, , 15:49 — REGNUM На фоне мер поддержки в пользу отечественных производителей нельзя забывать и о поддержке определённого уровня конкуренции в экономике. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

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"Мы понимаем, что здесь большие плюсы для наших производителей вводятся с 1 января текущего года. Вместе с тем есть определённые угрозы: мы обязательно должны следить за качеством, за ценой и обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке», — заявил Путин.

«Вот это вещи, на которые я просил бы вас обратить внимание особое и постоянно контролировать», — обратился он к заместителю председателя правительства России Юрию Борисову.

Вице-премьер ответил, что недобросовестных поставщиков, которые не будут выполнять заявленные обязательства, будут штрафовать и заносить в чёрные списки, лишая их поддержки на следующих этапах.