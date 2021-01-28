Минск, , 15:50 — REGNUM Попытки крупных терактов пресечены в Белоруссии силами спецслужб. Также раскрыты каналы поставки боеприпасов и взрывчатки, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

По его словам, помимо просто «несогласных» есть и нарушители закона, в том числе — группы боевиков. Позже Комитет госбезопасности представит доказательства не только попыток «взорвать обстановку морально», но и «взрывать дома и улицы у нас в стране». Установлено также, откуда поступали боеприпасы и взрывчатка.

«Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Если бы хоть один дом был взорван, «очумелые» протестующие многое бы поняли, добавил он. Лукашенко сказал также, что забросить в Белоруссию людей с оружием и боеприпасами можно без проблем, как и в любую другую страну.

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