Москва, , 15:44 — REGNUM Действия властей России по противодействию распространению коронавирусной инфекции дают положительный результат, и пандемия в стране постепенно отступает. Об этом 28 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Как указал российский лидер, объективные данные свидетельствуют о том, что предпринимаемые российским властями действия по борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан».

«И в целом (эти действия) дают положительный результат. Пандемия действительно постепенно отступает», — сказал Путин.

Также он отметил, что число заразившихся уменьшается, а количество поправившихся в течение последнего времени устойчивым образом превышает количество заболевавших.

При этом российский президент указал, что расслабляться в борьбе с SARS-CoV-2 еще рано, необходимо продолжать соблюдение мер предосторожности и иметь резерв коек, и добавил, что ситуация с заболеваемостью в России лучше, чем в ряде европейских государств.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться (в настоящее время) преждевременно», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие 24 часа было выявлено 19 138 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.