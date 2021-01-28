Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Члены движения «Для народа» и ряда неправительственных организаций 28 января вышли к зданию парламента Грузии в Тбилиси на протестную акцию против карантинных мер «Народ из джипов не видно, страну нужно открывать!». Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

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По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы правительство страны разрешило возобновить работу общественного транспорта. Активисты принесли список членов правительства, в котором указаны марки автомобилей премиум-класса, на которых якобы передвигаются министры.

«Люди, которые устанавливают для нас ограничения, а сами сидят в черных внедорожниках и не понимают наших проблем, не понимают наших социально-экономических потребностей», — сказала журналистам одна из участниц протестной акции.

Протестующие также анонсировали проведение 29 января акции «Дай сигнал — Страну нужно открыть». В 11 часов утра (10:00 мск) жителей Грузии, которые будут в это время находиться в автомобилях, призывают начать сигналить в знак протеста.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта. На акциях протеста, которые проходят в грузинской столице в последние дни, чаще всего требуют отменить комендантский час и разрешить работу общественному транспорту.

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