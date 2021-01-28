Минск, , 15:41 — REGNUM Главное отличие между незаконными акциями в Белоруссии и РФ состоит в том, что в России «будут качать вдолгую», заявил 28 января белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии ив августе 2020 года «решили осуществить блицкриг — мгновенно свергнуть власть или показать, что власть пала, и ввести натовские войска».

Однако разница между событиями в двух странах является то, что в России «будут качать вдолгую», отметил Лукашенко, поскольку «они прекрасно понимают, что блицкриг осуществить невозможно».

«Вот эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна (Навального), это только начало», — сказал Лукашенко на совещании, видео с которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей.

Следственные органы возбудили более 20 уголовных дел, возбуждённое после несанкционированных митингов в городах России.

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