Москва, , 15:40 — REGNUM Россия очень серьёзно подходит к вопросу создания благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

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"Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны. В европейских странах ничего подобного государство в отношении иностранных инвесторов не делает», — заявил Путин.

Президент указал, что эти действия — в интересах российской национальной экономики.

«Мы добиваемся повышения уровня локализации, а тех инвесторов, которые приходят на наш рынок, мы их поддерживаем и допускаем и до, кстати говоря, госзакупок даже, поддерживаем их финансово», — отметил он.

«Критерии локализации должны быть понятны. Это тоже очень важно. Можно написать и 70%, и 75%, а на деле там и 20% не будет», — добавил президент.