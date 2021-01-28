Москва, , 16:34 — REGNUM Решение парламентской ассамблеи Совета Европы принять резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 28 января в социальной сети Facebook.

«Дешёвые игры европейские. Почему Москва на это покупается? Нет чувства собственного достоинства, мелкие мы стали», — поделился своим мнением Станислав Г.

Многие пользователи встретили данную новость с чувством разочарования. Люди уверены, что Российской Федерации нечего делать в такой организации.

«На черта участвовать в этой русофобной организации? Сидеть рядом с отмороженными нацистами, говорить с ними? Послать их!», — пишет Александр К.

Часть граждан пришла к выводу, что ПАСЕ имеет определённую русофобскую направленность и Россия не сможет не только снискать поддержки по свои направлениям, но и не будет иметь уважения среди членов в принципе.

«Надо их послать вместе с полномочиями. России там делать нечего. Останется Россия в ПАСЕ, каждый там ноги вытирать будет. Столько жили без них. Плюют в лицо, а Россия утирается. Тупость», — считает Nemes S.

Тем не менее, ряд пользователей выразил надежду, что представители России в ПАСЕ смогут продавить животрепещущие вопросы о несправедливости в разных странах.

«Так в ПАСЕ надо ставить вопросы о языковом беспределе на Украине, о негражданах в странах прибалтики и вообще о жёстоких подавлениях справедливых требований жёлтых жилетов. И всем санкции от Совета Европы», — написал Олег З.

Напомним, 28 января парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации.