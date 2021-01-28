Киев, , 15:34 — REGNUM Провал голосования за назначение экс-директора «Нафтогаза» Юрия Витренко первым вице-премьером правительства Украины очередной раз подтвердил отсутствие монобольшинства в Раде, заявил 28 января украинский политолог Виталий Бала.

Более того, считает эксперт, сегодняшнее голосование продемонстрировало всем, что Зеленский уже не имеет реального влияния на свою фракцию, а также провал работы офиса президента.

Политолог напомнил, что непосредственно фракция «Слуга народа» дала за кандидатуру Витренко всего 177 голосов (при необходимых 226) — «хотя в последние дни было много информации о том, что голосов для назначения Юрия Витренко достаточно и офис президента блестяще сработал».

«Зеленский… получил чувствительный и неприятный удар от депутатов фракции «Слуга народа». Теперь уже очевидно, что не только рейтинг Зеленского падает в целом по стране, упало и его влияние внутри действующей власти», — комментирует Бала.

В завершение эксперт заявил, что вопрос создания коалиции в Верховной раде становится актуальным, а альтернативным сценарием развития событий являются досрочные парламентские выборы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня парламент Украины не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренкона должность вице-премьер-министра, министра энергетики Украины. В ходе голосования кандидатуру Витренко поддержали 204 депутата из 226 необходимых.

Интересно, что за несколько часов до голосования в заде профильный комитет Рады практически единогласно поддержал назначение Витренко — за его кандидатуру высказались 14 депутатов комитета из 18.