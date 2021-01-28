Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил председателю нового агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, сообщили в пресс-службе глав государства.

Глава нового ведомства представил президенту план работы агентства, а также отчет о деятельности упраздненного комитета по финансовому мониторингу.

Токаев поручил усилить борьбу с теневой экономикой, исключив необоснованное вмешательство в деятельность бизнеса .

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании нового агентства по финансовому мониторингу с непосредственным подчинением главе государства. Новое ведомстве, выведенное из ведения министерства финансов, возглавил председатель комитета по финансовому мониторингу.

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