Тегеран, 28 января 2021, 15:20 — REGNUM В Иране установили 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе, передает 28 января телеканал Al Hadath со ссылкой на иранскую Организацию по атомной энергии (ОАЭИ).
«Одна тысяча центрифуг (для обогащения урана) была установлена на объекте в Натанзе в течение трех месяцев», — сообщили в организации.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Иране начали подачу фторида урана (UF6) к улучшенным центрифугам IR-2m на подземном заводе, который находится в городе Натанз.
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