Сеул, , 15:23 — REGNUM За неделю уровень поддержки политики главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 0,2%, до 43,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 25 по 27 января среди 1510 человек старше 18 лет, уровень неодобрения составил 52,4%, что на 0,8% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,5% респондентов.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» вырос на 0,5%, до 33,3%, а оппозиции «Сила народа» — на 1,9%, до 30,5%.

Между тем уровень поддержки Народной партии составил 8,8%, Открытой демократической партии — 7,3%, партии Справедливости — 4,1%.