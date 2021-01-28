Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности нового президента США Джо Байдена на первой неделе нахождения его у власти составил 54%, что выше, чем у его предшественника — Дональда Трампа за все его президентство. Это 28 января следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного Монмутским университетом.

Уточняется, что опрос был проведён в период с 21 по 24 января 2021 года среди 809 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

«Президент Джо Байден начинает свой срок, заручившись поддержкой большинства американцев… Текущий рейтинг президента уже выше, чем когда-либо за время президентства Дональда Трампа», — отмечается в пресс-релизе университета.

Также указывается, что 54% опрошенных одобрили действия нового главы Белого дома, а 30% — оценили их негативно. В то же время, уточняется, что положительной о деятельности Байдена отозвались 90% сторонников американской Демпартии, 47% — среди независимых избирателей и только 15% — среди сторонников Республиканской партии.

Кроме того, отмечается, что 61% респондентов с оптимизмом относятся к политике, которую намерен проводить новый президент США и 35% — пессимистично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к более чем девяти годам заключения приговорили мужчину из американского штата Коннектикут за то, что он угрожал физической расправой бывшему президенту США Дональду Трампу.