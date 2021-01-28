Москва, , 15:14 — REGNUM Численность безработных в России уверенно сокращается. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.

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«В целом ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. По предварительным данным Росстата, в декабре уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9%», — заявил Котяков.

Пиковое значение было отмечено в августе 2020 года — 6,4%, напомнил министр.

«За это время в абсолютных цифрах численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн человек до 4,4 млн», — указал он.

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